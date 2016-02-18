В России резко ускорилось падение доходов населения

Реальные располагаемые доходы россиян (средства которые остаются после оплаты обязательных платежей и могут быть потрачены на собственные нужды или отложены на будущее) упали в январе 2016 года по сравнению с январем 2015 года на 6,3%, следует из материалов ​Росстата, передает РБК.

Таким образом, падение реальных доходов россиян вновь резко ускорилось — в декабре прошлого года они сократились лишь на 0,8%. При том за весь 2015 год реальные доходы россиян падали быстрее, чем в нынешнем январе лишь дважды — в ноябре (–6,5%) и мае (–7,3%).

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Сокращение реальных доходов продолжается, несмотря на то, что сравнивать их нынешний уровень приходится с уже упавшими показателями. По данным Росстата, падение доходов россиян идет уже более года подряд, в последний раз их прирост в годовом исчислении отмечался в октябре 2014 года.

В номинальном же исчислении доходы среднего россиянина чуть выросли. По итогам января 2016 года, они составили 21 тыс. 365 руб., что на 3% больше, чем было годом ранее. Напомним, однако, что только за последние 12 месяцев потребительские цены в России выросли почти на 10%.

Среднемесячная зарплата по итогам января 2016 года составила 32 тыс. 122 руб., что на 3,1% больше, чем в первом месяце 2015 года. Но реальная зарплата, то есть покупательная способность получаемых от работодателя денег сократилась за тот же месяц на 6,1%. По сравнению с прошлым годом падение уровня реальной зарплаты несколько замедлилось, что всей видимости объясняется эффектом низкой базы. Для сравнения, в январе прошлого года реальная зарплата среднего российского работника сократилась на 8,4%, а за 2015 год в целом — на 9,3%.

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Дополнительно обостряет ситуацию рост безработицы. По данным Росстата, по итогам января 2016 года число безработных в России составило 4,428 млн человек, или 5,8% экономически активного населения. По сравнению с январем 2015 года общее число безработных в России выросло на 6,2%, по сравнению с декабрем 2015 года — на 0,1%.