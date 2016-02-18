Беларусь обошла Россию как самый активный партнер стран Персидского залива.

Об этом идет речь в докладе «Общее благо: создавая связи между Персидским заливом и СНГ», приуроченном к проведению Глобального бизнес-форума стран СНГ, который проходит в Дубае 18–19 февраля, пишет РБК.

Авторами доклада стали представители Дубайской торгово-промышленной палаты — неправительственной организации, объединяющей бизнесменов ОАЭ и представляющей их интересы.

«Доклад будет служить дорожной картой для инвесторов из Персидского залива. В нем содержится информация об экономическом и бизнес-климате в странах СНГ», — цитирует издание Khaleej Times главу палаты Хамада Буамима.

В докладе отмечают, что наиболее активной страной из членов СНГ по заключению торговых договоров со странами, входящими в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОЭА, Оман и Саудовская Аравия), является Беларусь. Россия занимает второе место, Узбекистан — третье. Со стороны стран Персидского залива, по данным доклада, наиболее активны ОАЭ и Кувейт.

В качестве ключевых направлений инвестиций в СНГ для стран Персидского залива в докладе названы авиация, логистика, индустрия гостеприимства, ретейл и недвижимость.

По данным на 2014 год, которые приводятся в докладе, объемы торговли между странами СНГ и Персидского залива были небольшими — лишь $8 млрд.

Читайте такжеБеларусь готовится вступить в ВТО

В Дубайской торгово-промышленной палате считают, что перспективным направлением для инвестиций в СНГ является исламский банкинг, учитывая, что в странах СНГ проживают около 82 млн мусульман (в два раза больше, чем в странах Персидского залива).

В докладе также отмечается, что дополнительные возможности для инвестиций представляет собой программа приватизации в России и Казахстане.