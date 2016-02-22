Неожиданные итоги Всеукраинской студенческой олимпиады по экономике KSE BrainChamp

Научное соревнование, в котором приняли участие более 200 одаренных студентов из разных украинских вузов, было организовано Киевской Школой Экономики при поддержке национального телеком-оператора Киевстар. Олимпиада состоялась в два этапа, а ее задания требовали от участников глубоких знаний по экономике и математике.

В этом году жюри KSE BrainChamp и все присутствующие были удивлены количеством победителей. Первое место занял студент IV курса КНУ им. Т. Шевченко Владислав Соловьев, а второе разделили между собой сразу шесть участников.

Уже в третий раз ежегодная олимпиада по экономике проходила под патронатом национального телеком-оператора Киевстар. По словам академического директора Киевской Школы Экономики Олеси Верченко, тот факт, что лидер украинского бизнеса способствует проведению научных соревнований среди студенчества, является чрезвычайно мощным показателем важности образования и веры прогрессивного бизнес-сообщества в новое поколение.

«Киевстар системно реализует глобальную программу «Make Your Mark», направленную на поддержку талантливой молодежи, которая в дальнейшем будет развивать Украину и станет ее интеллектуальной элитой. Поэтому мы стали партнером проекта Киевской Школы Экономики», – рассказывает Наталия Дадиверина, PR-менеджер по Центральному региону Киевстар.

Пожелаем победителям дальнейших свершений и научных достижений ради процветания нашей страны.

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