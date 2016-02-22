В Эстонии покажут самую дорогую монету в мире

Самую дорогую монету в мире в понедельник и вторник можно будет увидеть в Историческом музее Таллина, куда доставят первый в истории отчеканенный в США доллар, который на аукционе в 2013 году продали более чем за 10 миллионов долларов, установив мировой рекорд цены в нумизматике, сообщает Прайм.

"Серебряный доллар 1794 года выпуска, названный "Flowing Hair" (на нем изображена богиня Свободы с распущенными волосами) был первой монетой, отчеканенной в тогдашней столице США Филадельфии. Эту монету держал в руках и первый президент США Джордж Вашингтон. Как известно, на сегодня это сохранившийся лучше всего экземпляр доллара 1794 года", - говорится в сообщении.

Один из крупнейших в Европе дистрибьюторов монет, концерн Samlerhuset Group, организует в 2016 году показ уникальной монеты в восьми столицах Европы. Выставка "Flowing Hair" начала дорожное шоу в феврале в Праге, откуда отправилась в тур по Европе, останавливаясь на пару дней в Варшаве и теперь - в Таллине. Отсюда монета последует в Хельсинки, Стокгольм, Осло, Дублин и Лондон.

Читайте такжеКанада выпустит цветные монеты в виде украинской писанки

"Если в 1947 году доллар "Flowing Hair" был продан на аукционе за 1 250 долларов, то 24 января 2013 года стоимость уникальной монеты составила уже более 10 миллионов долларов. Речь идет о самой дорогой монете в мире, когда-либо проданной с аукциона. Доллар приобрел владелец крупнейшей коллекции американских монет, американский бизнесмен Брюс Морелан, который начал заниматься коллекционированием в возрасте шести лет", - отмечает издание.

Читайте такжеЗавтра в Латвии появится монета с пятью котами в кровати (фото, видео)

Помимо самой дорогой монеты в мире на выставке также можно будет увидеть плакат первого тиража Декларации независимости. Это один из тех плакатов, которые в 1776 году были перепечатаны с оригинала Декларации независимости и были распространены по всей стране для ознакомления населением. Стоимость бостонского плаката, экспонируемого на выставке, составляет 4 миллиона долларов США.