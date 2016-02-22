Начался конкурс на должности глав "Центрэнерго", "Укрэнерго", "Укрпочты" и "Электротяжмаш"

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Читайте такжеКабмин просит у Рады временное право увольнять гендиректоров госпредприятий

"Минэкономразвития ищет высококвалифицированных управленцев, у которых безупречная репутация и успешный опыт работы в частном секторе. Победители конкурса будут претендовать на конкурентную заработную плату на уровне компаний частного сектора Украины", - говорится в сообщении.

По условиям конкурса претенденты должны представить набор необходимых документов в министерство до 15 марта.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 18 февраля принял решение о проведении кадровых конкурсов на должности руководителей государственных предприятий "Электротяжмаш", "Укрэнерго", "Центрэнерго", "Укрспирт" и "Укрпочта".

На заседании правительства 11 февраля премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что 50 ведущих государственных компаний Украины должны получить новых руководителей, которые будут выбраны на конкурсах Номинационным комитетом при Министерстве экономического развития и торговли Украины.

При этом премьер подчеркнул, что ни министры, ни народные депутаты, ни бизнесмены не должны вмешиваться в эти решения. По его словам, после госпредприятий конкурсы на руководящие должности состоятся в госбанках.