FT: членство Великобритании в ЕС поддерживает половина крупнейших британских компаний

Руководители около половины из 100 крупнейших британских компаний поддержат членство страны в Европейском Союзе и премьер-министра Дэвида Кэмерона. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, 100 крупнейших компаний были определены по котировкам, которые берутся в расчет при определении главного индекса Лондонской фондовой биржи — FTSE 100. Эти компании 23 февраля должны опубликовать совместное письмо, в котором они заявят о том, что Великобритания будет «сильнее, безопаснее и более обеспеченной» в реформированном Евросоюзе.

Среди тех, кто поддержал членство Британии в ЕС, — нефтяные корпорации BP и Shell, горнодобывающая Rio Tinto, а также телекоммуникационные компании Vodafone и BT. Отмечается, что Кэмерона также поддержала оборонная BAE Systems. Под письмом подпишутся и руководители менее крупных, но все равно важных для Британии и мирового пространства компаний.

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Руководители гигантов розничной торговли Великобритании Tesco и Sainsbury решили воздержаться от поддержки Кэмерона из-за опасений лишиться части своих клиентов. Тем не менее, подчеркивает издания, компания Virgin и банк HSBC, вероятно, подпишутся под письмом в поддержку британского премьера, передает Gazeta.ru.

Ранее мэр Лондона Борис Джонсон выступил за выход Великобритании из Евросоюза, хотя до этого Кэмерон попросил мэра не присоединяться к этой кампании.