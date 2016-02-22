Побужский Ферроникелевый комбинат выплавил 200–тысячную тонну в новейшей истории предприятия

Побужский ферроникелевый комбинат (ПФК, Кировоградская обл.), входящий в международную группу Solway Investment Group, сегодня, 22 февраля, произвёл юбилейную плавку и выпустил 200 тысячную тонну никеля, с момента возобновления работы предприятия в 2003 году.

«Сегодня мы выплавили 200 тысячную тонну никеля в новейшей истории комбината, и мы готовы двигаться дальше. Грамотный персонал у нас есть, нужно, чтобы не прекращались поставки никелевой руды, угля и электроэнергии – основных составляющих производственного процесса» - прокомментировал генеральный директор ПФК Олег Беспалов.

По его словам, в настоящее время ПФК продолжает стабильно работать, несмотря на новую волну рейдерских атак на комбинат с целью смены собственника, не прекращающихся с июня 2015 года.

При этом, г-н Беспалов выразил надежду, что правоохранительные органы и власти страны будут обеспечивать сохранение права собственности и нормальную работу промышленных предприятий. Учитывая сложную ситуацию в экономике Украины, особенно важно сохранить действующее предприятие, своевременно выплачивающее заработную плату, содержащее объекты соцсферы посёлка и исправно оплачивающее все налоги, говорит гендиректор.

Беспалов также подчеркнул, что возобновление работы комбината в 2003 году, благодаря инвестициям швейцарской группы Solway Investment Group, позволило создать новые рабочие места и снять социальную напряженность в регионе. Кроме того, сотрудничество с Solway позволяет комбинату продолжать модернизацию своих мощностей для снижения энергозатратности производства.

За 2014-2015 годы инвестиции по переводу сушильного отделения руды на пылеугольное топливо составили 32,4 млн грн, отмечают на предприятии. Общие инвестиции собственника с 2003 года составили более 130 млн. долларов США.

Ранее сообщалось, что в 2015 году руководство ПФК неоднократно заявляло о попытках захвата предприятия неизвестными лицами. Для достижения цели они использовании фиктивные решения судов.

Справка. Побужский ферроникелевый комбинат – единственное в Украине предприятие, производящее в промышленных масштабах ферроникель из бедных окисленных никелесодержащих руд.

Международная группа Solway Investment Group, возобновившая в 2003 году работу комбината, является единственным поставщиком пригодного сырья для переработки на ПФК.

Solway также выполняет социальные обязательства в регионе расположения ПФК. За время своей деятельности в Украине компания направляла средства в электрификацию, водоснабжение и водоотвод пгт. Побугское, а также ряд других мероприятий для развития поселка.