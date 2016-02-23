Дмитрий Зинков, Платинум банк: восстановление автокредитования маловероятно

В текущем году для физлиц будут наиболее доступными "короткие" кэш-кредиты - прогнозирует Дмитрий Зинков, один из акционеров "Платинум Банка".

По его словам, для восстановления программ среднесрочного кредитования, например, на приобретение автомобилей, необходима общая макроэкономическая стабилизация, а также восстановление ресурсной базы банков.

"В 2016 году править бал будут краткосрочные кэш-кредиты. Авто кредитование вряд ли возможно при ставках на ресурс, которые мы наблюдаем на сегодняшний день", - сказал Зинков.

Банкир добавил, что с началом экономического спада спрос заемщиков на крупные займы снизился.

"Ограничились аппетиты заемщиков на ссуды. То есть люди ссуды берут крайне осторожно и только в тех объемах, которые они могут вернуть. Мы проанализировали рынок и можем уверенно сказать на основании статистики ссуд 2015 и начала 2016 года, что украинцы стали более ответственно относится к обслуживанию: ответственнее берут займы, и ответственнее возвращают", - рассказал Зинков.

Если в течение нынешнего года произойдет стабилизация экономической ситуации и вкладчики станут размещать депозиты на более длительные сроки, к концу года можно будет наблюдать первые признаки восстановления среднесрочного кредитования.

"Фактор политической и макроэкономической стабильности играет важнейшую роль и не позволяет говорить о восстановлении среднесрочного кредитования. Поэтому только краткосрочный кредит. Возможно, до конца этого года мы увидим снижение ставок по депозитам. Если это произойдет, то тогда уже будем говорить о возможности среднесрочного кредитования", - прогнозирует Зинков.