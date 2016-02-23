Google закрывает сервис Compare по сравнению кредитных продуктов

Google закроет сервис Google Compare, с помощью которого потребители могут сравнить условия предоставления жилищных кредитов, а также процентные ставки по кредитным картам и автостраховкам.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

Согласно письму Google, направленному партнерам по сервису в США и Великобритании, процесс по завершению работы Google Compare в указанных странах начнется 23 февраля и будет полностью завершен к 23 марта. Письмо было опубликовано порталом Search Engine Land.

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Представитель Google подтвердил WSJ, что такое сообщение действительно было отправлено. В компании пояснили, что закрытие Google Compare объясняется не слишком высокой прибыльностью сервиса, оказавшейся ниже, чем рассчитывали в Google. Кроме того, как указывает WSJ, корпорация не смогла привлечь к участию в сервисе ряд крупных отраслевых игроков, передает Slon.ru.

Сервис Google Compare действовал в течение года. При этом в 2011 году компания уже запускала сайт с аналогичными услугами под названием Google Advisor, который также был частично закрыт год спустя после начала работы.