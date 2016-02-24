Пекин обогнал Нью-Йорк по количеству миллиардеров

Пекин обошел Нью-Йорк по количеству миллиардеров, ранее Китай обогнал США по количеству долларовых миллиардеров, сообщает РБК.

"​Пекин отобрал у Нью-Йорка звание "столицы миллиардеров", сообщает исследовательский институт Hurun, составляющий ежегодные рейтинги по этой тематике", - говорится в сообщении.

Отмечается, за прошлый год число миллиардеров в китайской столице увеличилось на 32 (всего сто миллиардеров), в то время как в Нью-Йорке - на четыре (всего 95 миллиардеров). Москва идет третьей в списке: количество миллиардеров в российской столице упало на семь и составило 66.

Гонконг и Шанхай заняли четвертое и пятое места - количество проживающих в них миллиардеров составило 64 (уменьшение количества миллиардеров на семь) и 50 (увеличение на 20) соответственно.

В октябре 2015 года Hurun сообщал, что Китай обогнал США по количеству долларовых миллиардеров (человек с состоянием более 1 миллиарда долларов). По данным института, их число в Китае увеличилось на 242 человека, в целом составив 596. В США между тем проживают 537 миллиардеров.

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Самым богатым человеком Китая 2015 года стал Ван Цзяньлинь, владелец девелоперской группы Dalian Wanda Group. Его состояние возросло за год на 52%, до 34,4 миллиарда долларов, в основном за счет десятикратного удорожания акций принадлежащей ему сети кинотеатров, которая в январе вышла на Шанхайскую биржу. Состояние Джека Ма, основателя интернет-гиганта Alibaba, который возглавлял топ 2014 года и спустился в 2015 году на вторую строчку, Hurun оценил в 22,7 миллиарда долларов. Состояние Ма сократилось на 2,2% за последний год на фоне снижения стоимости акций Alibaba на Нью-Йоркской бирже.

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За Ваном и Ма в топ-5 списка следовали Цзун Цинхоу, глава корпорации по производству напитков Wahaha (с состоянием 21,1 миллиарда долларов), Ма Хуа Тэн, основатель интернет-компании Tencent Inc (с состоянием 18,8 миллиарда долларов) и "китайский Стив Джобс" Лэй Цзюнь, основатель производителя смартфонов Xiaomi (с состоянием 14,4 миллиарда долларов).