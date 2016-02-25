Кабмин хочет усилить контроль инспекторов над выделением соцпомощи

Кабинет министров Украины утвердил законопроект, который предлагает с 2017 года усилить роль социальных инспекторов для повышения эффективности контроля за выделением социальной помощи и предоставлением социальных услуг, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

"Кабинет Министров утвердил проект закона "Об обеспечении государственного контроля в сфере социальной поддержки", цель которого - усилить адресность предоставления отдельных видов социальной поддержки путем повышения эффективности деятельности института социальных инспекторов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что законопроект направлен на обеспечение эффективного контроля в сфере предоставления социальной помощи и социальных услуг, своевременного предупреждения и выявления случаев нарушения при назначении социальной поддержки.

Для этого должность государственного социального инспектора предлагают вывести из местных органов социальной защиты населения, деятельность которых они должны контролировать, и включить в том же количестве в структурные подразделения областных государственных администраций, а также госадминистраций Киева, Севастополя и Министерства социальной политики Автономной Республики Крым.

Кроме того, будет осуществляться мониторинг и анализ лиц, нуждающихся в государственной помощи, в частности, на основании верификации (подтверждения достоверности данных получателей этих средств) Министерства финансов и информационных систем других органов исполнительной власти.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины намерено провести аудит и верификацию социальных выплат и их получателей для оптимизации системы социальной защиты и социального обеспечения граждан.

По словам министра финансов Наталии Яресько, проверка необходима для выявления злоупотреблений, "мертвых душ" и несоответствий критериям получения социальной помощи.

По оценкам Минфина, верификация позволит сэкономить на расходах госбюджета 5 миллиарда гривень, при этом социальная поддержка будет предоставляться только тем лицам, которые реально в ней нуждаются, для чего министерство планирует перейти на систему адресных выплат социальной помощи.

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Премьер-министр Арсений Яценюк объяснил, что верификацию социальных выплат необходимо провести для выявления мошенников, которые незаконно получат помощь от государства. По его словам, правительство намерено добиться, чтобы такие выплаты получали только те граждане, которые этого заслуживают и которые должны получать такую помощь в соответствии с законом.