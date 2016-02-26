Количество бедных россиян превысило 19 миллионов

По итогам 2015 года число россиян, доходы которых не достигают даже прожиточного минимума (126 долларов США), превысило 19 миллионов человек, сообщает Газета.ru со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты России Максима Топилина.

"За год эта цифра увеличилась в абсолютном выражении на 3 миллиона, то есть было 16, стало 19 миллиона человек, которые находятся ниже черты прожиточного минимума. 60%, а то и 70% из этих бедных - это семьи с детьми", - рассказал российский министр.

Топилин также пообещал, что уровень общей безработицы в России в 2016 году не превысит 6,3%.

"Что является, на мой взгляд, приемлемым. То есть это не критично", - заявил он.

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Под прожиточным минимумом понимается стоимость минимального набора товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности и сохранения здоровья человека, включая обязательные платежи и сборы (налоги, коммунальные услуги и т.д.). Прожиточный минимум в России в настоящий момент составляет 9 673 рубля (126 долларов) в месяц.

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Ранее сообщалось, что доходы почти половины россиян меньше 10 тысяч рублей (130 долларов) в месяц.