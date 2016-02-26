Российские депутаты предварительно одобрили "налог на Google"

Депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении законопроект об обложении НДС зарубежных IT-компаний (так называемый «налог на Google»).

Налогом предлагается обложить продажи программного обеспечения, музыки, книг, игр, фильмов, а также услуги поиска и ведения статистики, трансляции телеканалов и другое, сообщает «Дождь».

Если закон будет принят, то НДС начнут взимать с января 2017 года.

Ранее разработчики законопроекта предложили компаниям Google, Apple и иным создать на территории России личные кабинеты налогоплательщиков, а также встать на учет в налоговой инспекции.

Как отмечал советник президента России по интернету Герман Клименко, сбор НДС с IT-компаний даст бюджету несколько миллионов долларов.

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В начале февраля президент России Владимир Путин поручил подготовить изменения в законодательство, направленные на «обеспечение равных условий ведения деятельности» интернет-компаниям в России. Поручение президента будут исполнять ФАС, Минэкономразвития, Минфин, ФНС, Минпромторг, Минкомсвязи. Также поручением займутся заинтересованные ведомства и «Институт развития интернета».

Уточнялось, что большинство зарубежных интернет-игроков не имеют дочерних компаний или представительства в России, поэтому не платят налоги на территории России.