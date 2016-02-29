Политический кризис способствует возвращению схем прошлой власти на госпредприятия - эксперт

«Электротяжмаш» в срочном порядке нуждается в новом руководстве, поскольку восстановление в судебном порядке Владимира Глушакова на должности директора госпредприятия может привести к возврату коррупционных схем прошлой власти. Так прокомментировал политолог Сергей Поливанов заявление премьер-министра о проведении конкурсного отбора на должность руководителя «Электротяжмаша».

По его словам, несмотря на то, что Глушаков замешан в рейдерских схемах, осуществлении закупок через фирмы прокладки, суды возвращают его на должность директора предприятия.

«Невозможность повлиять на смену руководителя «Электротяжмаша» стала одной из множества причин решения уйти в отставку Министра экономики Айвараса Абромавичуса. Да, это еще раз доказывает, несовершенство правосудия в Украине, возможность повлиять на решения судей, отсутствие политической воли властей. А также это подчеркивает то, что политический кризис, борьба за власть наверху, негативно сказывается на промышленности. Политические баталии становятся ширмой, за которой прошлая власть вполне безнаказанно может продолжать «отжимать» самые крупные и лакомые предприятия в Украине. Никто же этого не заметит», - сказал политический эксперт.

Эксперт считает, что к решению подобных ситуаций в сегодняшних политических реалиях как никогда нужно привлекать все больше общественного внимания. Поливанов отметил, что сейчас существует опасность возрождения остатков старой системы власти, утраты государством контроля над стратегически важным предприятием.

«Недавно Абромавичус сообщил, что суд наложил арест на счета фирмы-прокладки «Электротяжмаша», с помощью которой Глушаков проводил закупки у приближенных к экс-генпрокурору Пшонке. Это очень хорошо, но учитывая, какие приговоры выносят украинские суды, без общественного контроля «Электротяжмаш» и другие стратегические предприятия будут и дальше служить источником обогащения не чистых на руку менеджеров. Ведь экс-руководитель не намерен сдаваться, о чем свидетельствуют его заявление в недавнем интервью, что государственность предприятия заканчивается только на его названии», - подчеркнул эксперт.