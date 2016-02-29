Фискальная служба ищет иностранных доноров для украинской таможни

Государственная фискальная служба надеется в ближайшее время привлечь иностранных доноров для уплаты услуг международных компаний, которые будут управлять украинскими таможнями.

Об этом сообщил журналистам глава ГФС Роман Насиров.

«Никакая их этих компаний не будет работать бесплатно. Это коммерческие компании, которые работали в Европе. Сначала мы рассматривали возможность платить из бюджета Украины, но такой возможности в законе о бюджете на2016 год не предусмотрено. Мы понимаем, что займет достаточно много времени внести изменения в госбюджет сейчас. Поэтому мы ждем доноров, которые, мы надеемся, помогут нам в этом вопросе», - сказал он.

По словам Насирова, ранее планировалось, что на двухлетний проект по управлению таможнями может понадобится 10-20 млн евро.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года Кабинет министров Украины в рамках реформы Государственной фискальной службы принял решение передать Закарпатскую, Львовскую, Волынскую и Черновицкую таможни в управление международной компании. В число таких компаний вошла британская компания Crown Agents. Предположительно, управление таможнями будет проходить в экспериментальном режиме.

В конце июля премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что поручил руководству ГФС организовать и выписать условия для конкурса по отбору управляющей таможнями компании.

В августе Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по привлечению международных компаний - советников по реформированию государственной таможни.

В декабре 2015 года Яценюк вновь заявил, что правительство не отказывается от идеи передать таможни в управление иностранным компаниям, чтобы сделать их работу эффективной и искоренить коррупцию.