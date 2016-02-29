15-летний спор близок к завершению: Аргентина договорилась с кредиторами о выплате $4,6 миллиарда

Правительство Аргентины договорилось выплатить $4,6 млрд долга самым крупным фондам, отказавшимся от реструктуризации в 2001 году.

Об этом в понедельник сообщил посредник на переговорах между Буэнос-Айресом и кредиторами Даниэль Поллак, передает ТАСС.

"Я рад сообщить, что 15-летний спор между Аргентиной и фондом Elliot Management Пола Сингера близок к завершению", - приводит его слова газета Nacion. Как отметил Поллак, Буэнос-Айрес выплатит около 75% от общей суммы задолженности.

Соглашение с группой кредиторов, возглавляемой Elliot Management, вступит в силу после того, как его условия будут одобрены Конгрессом (парламентом) Аргентины.

В 2005 и 2010 годах Аргентина реструктурировала 93% своего госдолга, оставшегося в наследие после крупнейшего в истории дефолта 2001 года. Владельцам облигаций был предложен обмен на новые бумаги с дисконтом около 70% по отношению к первоначальной стоимости. Однако владельцы остальных 7% долговых бумаг, представляющие в основном спекулятивные инвестиционные фонды, на это списание не согласились.

Буэнос-Айрес осуществлял некоторые выплаты через один из нью-йоркских банков, попав таким образом под юрисдикцию американской юстиции. Суд в Нью-Йорке встал на защиту интересов кредиторов и обязал Аргентину выплатить долг полностью. Буэнос-Айрес предложил держателям реструктурированных облигаций получать свои проценты в аргентинских банках, чтобы тем самым избежать вмешательства суда США, однако подавляющее большинство кредиторов на это не согласилось.

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5 февраля правительство президента Аргентины Маурисио Макри, вступившего в должность 10 декабря прошлого года, предложило основной группе кредиторов сократить сумму долга на 25%.