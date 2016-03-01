В Беларуси выдаваемые лицензии перевели в разряд бессрочных

Лицензии на виды деятельности, ранее выдаваемые в Беларуси на пять-десять лет, теперь будут бессрочными. Это предусмотрено указом президента, который вступил в силу 1 марта 2016 года, пишет БелаПАН.

Указом также уменьшено количество документов и сведений, представляемых для получения лицензии, а также установлена возможность обращения соискателя лицензии или лицензиата в лицензирующий орган посредством направления необходимых материалов по почте или в виде электронного документа.

Читайте такжеБеларусь с 1 марта в очередной раз снизила экспортные пошлины на нефтьСокращено количество лицензируемых видов деятельности в области производства цветных металлов, обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности, медицинской деятельности, предоставления в пользование каналов электросвязи и в других сферах.

Вместе с тем, установлены более жесткие лицензионные требования и условия, предъявляемые к лицам, осуществляющим деятельность в области использования атомной энергии, медицинскую деятельность, деятельность, связанную с оказанием юридических услуг (в том числе риелторских), страховую деятельность, судебно-экспертную деятельность.