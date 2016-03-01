Около 70% украинского бизнеса работает в "тени" - вице-президент АНУ

Об этом, во время внеочередного собрания Ассоциации налогоплательщиков Киева, заявил новоизбранный глава Совета территориальной организации Киева, вице-президент АНУ Павел Погиба.

По его словам, в развитых странах власть делает упор на средний и малый бизнес, который приносит львиную долю доходов государства. И только в Украине этому сегменту бизнеса ставят палки в колеса.

«В Европе, в совокупности, на малых и средних предприятиях работает 68% занятого населения, и они производят 58% ВВП. А в Италии на долю малого и среднего бизнеса приходится 95% от дохода государства. У нас – лишь 5-6%. Это свидетельствует о том, что бизнесу просто некомфортно легально работать. Уровень теневой экономики у нас оценивается от 50 до 70% Он уходит в тень и ждет более благоприятных условий», - завил Павел Погиба.

В свою очередь, как заверил Павел Погиба, организация, которую он представляет, приложит максимум усилий, чтобы вывести государство на диалог с бизнесом. Ведь если власть и дальше будет игнорировать сигналы деловой страды Украины, стагнацию экономики и падение ВВП будет просто нереально остановить.