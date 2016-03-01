Группа "1+1 медиа" завершила переговоры о покупке компании "Viasat Украина"

Группа "1+1" медиа достигла соглашения с MTG о приобретении DTH и интернет ТВ бизнесов "Viasat Украина". Об этом сообщает пресс-служба группы.

"Viasat Украина" является ведущим лицензированным провайдером платного спутникового ТВ в Украине, который недавно запустил платформу платного Интернет-ТВ. Сильная рыночная позиция бизнеса DTH, "Viasat Украина", и технологическая гибкость платного ТВ стали основными причинами интереса "1+1 медиа" в сделке, отмечают в сообщении.

«Услуги платного телевиденья являются одним из основных источников дохода телевизионных компаний во всем мире. К сожалению, из-за несовершенства нашего законодательства, в частности закона "О распространении универсальной программной услуги", украинские телеканалы ежегодно терпят значительные убытки. Мы верим в сильный и устойчивый рынок платного ТВ в Украине, который будет служить движущим фактором для развития медиа-группы на фоне падения рынка рекламы. Сейчас наша задача развивать базу подписчиков Viasat и предоставлять качественный контент и услуги. Но все это невозможно без целенаправленной борьбы с пиратством, что остается одним из наших приоритетов» - прокомментировал сделку генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

Сделка между компаниями будет завершена после проверки и получения разрешения Антимонопольного комитета.

Справка УНИАН. Viasat – первый лицензированный поставщик цифрового платного телевидения в Украине. "Viasat Украина" – дистрибутор прямой спутниковой телетрансляции, провайдер Интернет-ТВ; был основан как VisionTV в 2006 году, базируется в Киеве, Украина.

MTG (ModernTimesGroupMTGAB) – ведущая международная развлекательная медиа-компания.