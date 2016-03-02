Австралия отменяет ряд санкций против Ирана

Австралия в среду объявила о приостановке действия ряда ограничительных мер против Ирана, введенных в автономном режиме из-за иранской ядерной программы, переедет РИА Новости.

Как сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства иностранных дел и торговли, правительство Австралии объявило о введении режима автономных санкций в октябре 2008 года в ответ на иранские ракетные и ядерные программы.

По данным агентства Рейтер, позитивные изменения, прежде всего, затронут бизнес. В частности, предпринимателям больше не придется запрашивать разрешение на проведение операций, сумма которых превышает 14,4 тысячи долларов, с участием иранских компаний.

Тем не менее, некоторые санкции все еще остаются в силе, говорится в заявлении министерства. Речь идет об ограничении поставок чувствительных товаров, эмбарго на вооружение и баллистические ракеты. Сохранены санкции в отношении некоторых конкретных лиц и организаций.

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Иран и "шестерка" в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на верификацию мирного характера иранской ядерной программы.