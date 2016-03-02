Строительство энергомоста в оккупированный Крым остановили из-за "неизвестной цивилизации"

Российские строители приостановили работы по возведению энергомоста в оккупированный Крым. На глубине шесть метров в окрестностях поселка Ильич, что на Тамани, была обнаружена археологическая находка - комплекс по сбору питьевой воды, сообщает «Российская газета».

Раскопанный комплекс археологи Восточно-Боспорской экспедиции Института РАН считают древнейшим на территории России.

По предварительным данным, находка относится к VII-VIII векам до нашей эры, и исследователи полагают, что это, не исключено, дело рук догреческого населения или даже неизвестной науке цивилизации.

Когда археологи раскопали комплекс, то он оказался в хорошем состоянии: система была заполнена водой, как и многие тысячелетия назад.

Комплекс представляет собой несколько сообщающихся каменных резервуаров. Камни, из которых они выстроены, были высотой по два метра. Из-за перепадов температур, характерных для Таманского полуострова, на камнях скапливался конденсат. В главной емкости жидкость накапливалась, отстаивалась, после чего через щели попадала в три связанных с ним резервуара. Вода проходила через своего рода каменный фильтр.

По словам строителей, раскопки археологов никак не повлияют на сроки, необходимые для возведения энергомоста в оккупированный Крым. Работы идут даже с некоторым опережением графика, отмечают они. Однако из-за того, что берег будет укрепляться, находку после изучения и описания учеными придется засыпать.

Как сообщал УНИАН, в минувшие выходные, а также утром 29 февраля на городских сайтах администраций в Крыму появилась информация об ограничении энергоснабжения на полуострове в связи с подготовкой к вводу очередной нитки энергомоста из Кубани в оккупированный Крым.

В воскресенье сообщалось об энергоотключениях из-за аварий в нескольких городах Крыма.

В настоящее время оккупированный Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Энергомост не выдерживает нагрузок.

Вместе с тем, координатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов утверждает, что энергомоста в Крым не было и нет: "Побережье посетили наши крымскотатарские активисты и не увидели ничего похожего на установленные опоры, ничего подобного. Та коробка, которую выдают за трансформаторную станцию, к которой якобы подключен энергомост – просто пустая будка. В ней абсолютно ничего нет, ее даже никто не охраняет".