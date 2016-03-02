Кремль уверяет, что Фонд национального благосостояния - не "личная копилка" Путина
Песков заявил, что Путин не принимает единоличных решений по финансированию проектов ФНБ.
Президент РФ Владимир Путин не принимает решение по поводу финансирования проектов Фонда национального благосостояния, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Ранее в СМИ сообщалось, что глава "Роснано" Анатолий Чубайс попросил Путина предоставить из Фонда национального благосостояния 89 миллиардов рублей. Средства, как писали СМИ, нужны для запуска российско-индийского фонда объемом 2 миллиарда долларов. После того как Чубайс обратился к Путину с такой просьбой, президент поручил своему помощнику Андрею Белоусову проработать это предложение с заинтересованными ведомствами и компаниями, отмечалось в СМИ.
"Нет, это не так. Президент этого лично не делает, это не его личная копилка, и не он этим распоряжается. Он не принимает таких решений", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, принимает ли решение Путин по финансированию проектов Фонда.
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Песков добавил, что Путину "докладывается о процессах согласования, ему докладываются различные точки зрения о целесообразности или нецелесообразности выделения каких-то сумм на какие-то проекты, но президент лично таких решений не принимает".