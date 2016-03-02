Кремль уверяет, что Фонд национального благосостояния - не "личная копилка" Путина

Президент РФ Владимир Путин не принимает решение по поводу финансирования проектов Фонда национального благосостояния, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее в СМИ сообщалось, что глава "Роснано" Анатолий Чубайс попросил Путина предоставить из Фонда национального благосостояния 89 миллиардов рублей. Средства, как писали СМИ, нужны для запуска российско-индийского фонда объемом 2 миллиарда долларов. После того как Чубайс обратился к Путину с такой просьбой, президент поручил своему помощнику Андрею Белоусову проработать это предложение с заинтересованными ведомствами и компаниями, отмечалось в СМИ.

"Нет, это не так. Президент этого лично не делает, это не его личная копилка, и не он этим распоряжается. Он не принимает таких решений", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, принимает ли решение Путин по финансированию проектов Фонда.

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Песков добавил, что Путину "докладывается о процессах согласования, ему докладываются различные точки зрения о целесообразности или нецелесообразности выделения каких-то сумм на какие-то проекты, но президент лично таких решений не принимает".