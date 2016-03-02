Ассоциация наружной рекламы предлагает за свой счет разработать схему размещения билбордов в Киеве

Ассоциация наружной рекламы Украины предлагает за свой счет разработать и реализовать в Киеве схему размещения рекламных конструкций, предполагающую сокращение количества рекламных плоскостей до 2020 года на 30%.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава Ассоциации наружной рекламы Украины Оксана Полищук.

«Ассоциация готова выступить инвестором разработки схемы размещения рекламных конструкций, которая предполагает поэтапное пропорциональное сокращение количества рекламных конструкций в Киеве», - сказала она, добавив, что сокращение и перераспределение рекламных конструкций должно происходить на основании имеющихся разрешений с учетом рыночных долей участников рынка.

Как подчеркнула Полищук, ассоциация за свой счет готова разработать, согласовать и передать на утверждение городским властям новую схему размещения рекламных конструкций Киева.

По ее словам, в случае одобрения данного предложения со стороны столичной власти количество рекламных конструкций в Киеве на протяжении последующих 5 лет сократится на 30%, а город получит дополнительные инвестиции.

Глава ассоциации сообщила, что реализация проекта запланирована в несколько этапов. Первый – это разработка схем размещения рекламных конструкций для 9 центральных улиц столицы, это: ул. Мечникова, Кловский спуск, Петровская аллея, ул. Парковая дорога, Днепровский спуск, аллея Героев Крут, ул. Бассейна, бульвар Леси Украинки и бульвар Шевченко.

Второй этап запланирован на 2017–2020 годы и включает в себя разработку и реализацию схем размещения рекламных конструкций по всей территории Киева. «Мы ставим перед собой краткосрочную цель, которая заключается в эстетичном виде центральных улиц столицы уже в этом году, и долгосрочную – стабильное развитие отрасли в гармонии с городским пространством», - сказала Полищук.

Она также отметила, что предложенный вариант не требует дополнительных ресурсных и трудовых затрат со стороны столичной власти, так как все затраты берут на себя операторы.

В свою очередь присутствовавший на пресс-конференции директор компании BigBoard Юрий Чаруха отметил несовершенство действующего в Украине законодательства, которое не позволяет операторам свободно осуществлять хозяйственную деятельность и вкладывать средства в развитие городской инфраструктуры, так как у них нет уверенности, что их договоры на пользование местом не будут досрочно расторгнуты с приходом новой власти.

Как сообщал УНИАН, операторы наружной рекламы Украины считают необходимым внести изменения в закон о рекламе, в частности в ту его часть, которая регламентирует деятельность операторов наружной рекламы, и на законодательном уровне установить сроки выдачи разрешительных документов, схемы размещения рекламных конструкций в городах, перечень запретов выдачи разрешений, а также понятие демонтажа рекламных конструкций.