Международная организация по миграции поможет Украине создать единую базу переселенцев

14:11, 03 марта 2016
Разное
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Единая база поможет определить социальные и гуманитарные потребности переселенцев.

Фото УНИАН

Украина намерена создать при поддержке Международной организации по миграции (МОМ) единую базу лиц, временно перемещенных из зоны вооруженного конфликта на востоке Украины, для определения их социальных и гуманитарных потребностей, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Как отмечается в сообщении, перспективу создания такой базы обсуждали на встрече в Минсоцполитики заместитель министра Виталий Мущинин и заместитель регионального представителя Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Ванно Нупеч.

Пресс-служба сообщила, что Мущинин обсудил с Нупечем совместные мероприятия Службы безопасности Украины и Минсоцполитики по предотвращению мошенничества и злоупотреблений при оформлении социальных выплат переселенцам. Сейчас, в рамках данных мероприятий, Государственная миграционная служба проводит работу по проверке информации, полученной от правоохранительных органов.

Также отмечается, что выплаты помощи переселенцам за февраль 2016 года проведены в полном объеме.

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Как сообщал УНИАН, глава Минсоцполитики Павел Розенко сообщал, что, по оценкам Службы безопасности Украины, 30-40% переселенцев получают социальные выплаты незаконно, поскольку получают деньги в Украине, а проживают на территории так называемых ЛНР и ДНР.

Минсоцполитики в 2015 году прекратило выплаты пенсий более 180 тысячам из 1,1 миллиона пенсионеров-переселенцев на основании информации, полученной от Службы безопасности и полиции. В конце февраля 2016 года в ведомстве заявили, что совместно со Службой безопасности Украины проверяют правомерность начисления выплат около 350 тысячам переселенцев.

По состоянию на 29 февраля 2016 года на учете находились 1 миллион 745 тысяч 999 внутренних переселенцев с Донбасса и Крыма.

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