В банках РФ ежегодно отмывают около $20 миллиардов от продажи наркотиков – служба по контролю

В России около 20 млрд долларов от продажи наркотиков ежегодно отмываются в банках.

Об этом журналистам сообщил глава Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) России Виктор Иванов, передает ТАСС.

"Деньги, вырученные от наркотиков, уже не лежат под подушкой, а попадают в том числе в банковскую систему. Мы оцениваем этот рынок в России приблизительно в $18-20 млрд ежегодно. Эти деньги отмываются в финансовой банковской системе и куда-то вкладываются", - сказал он.

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"ФСКН реализует самое больше количество дел по отмыванию и легализации преступных доходов. В прошлом году мы через суд заморозили активы наркопреступности на сумму 1 млрд рублей. Это самый большой показатель среди всех правоохранительных органов страны", - добавил Иванов.