Технология Nokian Aramid Sidewall – кевларовая защита для SUV-шин

Самый северный производитель шин в мире, компания Nokian Tyres расширяет использование инновационной концепции защиты боковин Nokian Aramid Sidewall. С 2016 года уникальная технология будет применяться в производстве практически всех зимних шин премиум-класса.

В этом году исполняется 80 лет с момента выпуска первой «Снежной Хаккапелиитты». В автомобильном мире бренд Hakkapeliitta давно стал стандартом повышенной безопасности, отменного качества и долговечности шин. Тем не менее специалисты концерна Nokian Tyres постоянно совершенствуют технические характеристики выпускаемой продукции. Теперь почти во всех SUV-моделях финского бренда будет использоваться ещё одна передовая разработка.

Технология Nokian Aramid Sidewall стала революционным открытием в шинной отрасли, которое позволяет повысить безопасность мощных внедорожников. Эта инновационная концепция направлена на увеличение прочности и износостойкости шин. Исследования показали, что чаще всего в результате внешних воздействий повреждается боковина SUV-шин. Типичный сценарий – тяжелый габаритный автомобиль с недостаточно накачанными шинами на полной скорости попадает в выбоину. Большой проблемой является и небрежная парковка. Как следствие, режущая кромка бордюра не оставляет боковине шансов уцелеть. Подобные повреждения ремонту, как правило, не подлежат. Поэтому испорченную шину приходится менять, несмотря на то, что её протектор может быть практически неизношенным.

Инженеры Nokian Tyres нашли оригинальное решение этой проблемы. Чтобы укрепить боковину SUV-шины и увеличить срок её службы, разработчики использовали арамидное волокно. Этот сверхпрочный материал больше известен как кевлар. Он широко применяется в авиационной отрасли, космических и военных разработках. В составе резиновой смеси для боковин арамид стал своеобразным «бронежилетом», который надежно прикрывает самые уязвимые части SUV-шины.

Данная концепция впервые была реализована в зимней шине нового поколения Nokian Hakkapeliitta 8 SUV. «Эта инновация многократно увеличивает безопасность и износостойкость даже в экстремальных обстоятельствах. Она сразу же получила одобрение владельцев внедорожников, ведь благодаря ей поездки стали более безопасными и комфортными», – говорит менеджер по развитию бизнеса Nokian Tyres Петри Ниеми. На рынке шин также по достоинству оценили революционную технологию. Nokian Aramid Sidewall – это дополнительная ценность для клиентов, которые хотят уверенно чувствовать себя как на бездорожье, так и в городе, где опасностей для шин не меньше.

«Мы стремимся по максимуму расширить возможности наших зимних продуктов для внедорожников. Поэтому с 2016 года технология Nokian Aramid Sidewall будет применяться в производстве почти всех серийных SUV-шин», – сообщает Петри Ниеми.

Таким образом, перечень традиционных преимуществ зимних SUV-шин Nokian стал на один пункт больше. Наряду с безопасностью, мощностью, надежным сцеплением и высокой проходимостью теперь в этом списке значится также кевларовая защита для боковины.

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