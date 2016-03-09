Украина 10-11 марта проведет переговоры с Турцией о создании зоны свободной торговли

Украина 10-11 марта проведет переговоры о создании зоны свободной торговли с Турцией с целью скорейшего подписания соответствующего соглашения.

Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

"10-11 марта переговоры по заключению соглашения ЗСТ с Турцией", - написала она.

Позднее торгпред сообщила на своей странице в Twitter, что 9 марта украинская делегация провела переговоры о создании зоны свободной торговли с главой парламента Турции Исмаилом Кахраманом.

"Встреча с председателем парламента Турции: среди прочего о целях в торговле и ЗСТ", - подчеркнула Микольская.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 9-10 марта осуществит официальный визит в Турецкую Республику. В ходе визита запланированы переговоры Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу и председателем Великого национального собрания Турции Исмаилом Кахраманом.

В рамках визита состоится пятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Планируется также проведение встреч с представителями деловых кругов Турции.

Кабинет министров Украины в 2016 году планирует завершить переговоры с Турцией о создании зоны свободной торговли (ЗСТ).

Ранее Украина и Турция подтвердили стремление расширить и углубить торгово-экономические отношения в рамках стратегического партнерства и заключения сбалансированного, взаимовыгодного соглашения о зоне свободной торговли, а также определили дальнейшие шаги по организации переговорного процесса.

Экспорт товаров из Украины в Турцию по результатам января-сентября 2015 года составил 2,1 млрд долл., тогда как импорт из Турции в Украину за аналогичный период составил 0,6 млрд долл.