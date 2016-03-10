КНДР объявила о разрыве экономического сотрудничества с Южной Кореей

Северная Корея объявила недействительными все трансграничные соглашения об экономическом сотрудничестве, подписанные с Южной Кореей, сообщает РБК со ссылкой на агентство Yonhap.

«С этого момента мы рассматриваем все соглашения между двумя Кореями об экономическом сотрудничестве и обменах недействительными», — цитирует агентство сообщение комитета КНДР по мирному объединению.

Кроме того, Северная Корея объявила о продаже всех активов южнокорейских компаний в КНДР.

Свои действия Пхеньян объяснил введением нового пакета экономических санкций со стороны Сеула. Южная Корея дополнила черный список физических и юридических лиц, чьи счета буду заморожены и в отношении кого запрещено проводить финансовые операции. В перечень входят граждане и организации, которые, как считают южнокорейские власти, причастны к разработке оружия массового уничтожения.

Южная Корея также запретила судам заходить в свои порты в течение 180 дней после пребывания в портах КНДР. Сеул усилил проверку ввозимых в страну товаров, произведенных в Северной Корее. Гражданам страны рекомендовали воздержаться от посещения ресторанов и других заведений, которые содержатся гражданами КНДР в третьих странах.

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2 марта Совбез ООН единогласно принял пакет санкций против КНДР, который СМИ охарактеризовали как самый жесткий за последние 20 лет. Ограничения включают обязательный досмотр грузов, направляющихся в Северную Корею или оттуда, запрет на продажу и поставки стрелкового оружия и легких вооружений, а также высылку дипломатов, вовлеченных в «незаконную деятельность».

Введение международных санкций связано с испытаниями и запусками, которые Северная Корея провела в последние месяцы. В январе 2016 года КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы. В Пхеньяне подчеркивали, что страна не станет применять ядерное оружие, если не будет нарушен государственный суверенитет. Спустя месяц Северная Корея сообщила и об успешном запуске ракеты, которая вывела на орбиту спутник Kwangmyongsong 4 («Яркая звезда-4»), предназначенный для слежения за Землей. Действия КНДР подвергли критике почти все страны мира.