Абромавичус не исключает возвращения в правительство в случае смены премьер-министра

Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, подавший в отставку 3 февраля, не исключает своего возвращения в правительство при условии, что главой правительства Украины станет новый человек.

Об этом Абромавичус сказал в ходе 12 международной конференции Dragon Capital.

«У меня была хорошая работа. Хороший опыт. Мы наняли 250 новых людей, у нас было много новых людей во многих проектах. Я не встретил ни одного человека, которому бы не нравилось то, что он делает, - сказал Абромавичус. - Конечно, многое осталось недоделанным, и было бы очень интересно продолжить работу. Но я уже сжег достаточно мостов. Хотя, надо признать, чудеса случаются, все может быть».

При этом Абромавичус подчеркнул, что реформы в Украине могут продолжаться только при одном условии - смене главы правительства. Абромавичус не назвал кандидатуру наиболее приемлемого, по его мнению, премьера, однако отметил, что характеристикам, которым отвечал бы новый премьер, на текущий момент соответствует министр финансов Наталья Яресько.

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Как сообщал УНИАН, отставка Абромавичуса вызвала наиболее острую реакцию в деловых кругах и дипломатическом сообществе, поскольку он прямо обвинил представителей фракции «Блока Петра Порошенко» в парламенте в давлении на Минэкономразвития. Вслед за отставкой Абромавичуса заявления об отставке написали его заместители, включая торгового представителя Украины Наталью Микольскую. Обеспокоенность отставкой выразили послы 9 стран, включая страны «Большой семерки», представители МВФ и Госдепартамента США.