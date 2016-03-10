Насиров обвинил Саакашвили в провале эксперимента по финансированию дорог

Об этом в интервью "Апострофу" сообщил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

"В 2015 году Одесской таможне не удавалось достичь индикативных показателей Минфина. Соответственно, в прошлом году эксперимент не дал своих позитивных результатов, как это было в других областях", - заявил он.

"И это при том, что для ГФС каждый месяц был новым историческим рекордом по таможенным сборам. В сентябре этот показатель составил 18,8 млрд грн, в октябре – 19,1 млрд, в ноябре – 20,2 млрд, в декабре – 20,4 млрд грн", - добавил глава ведомства.

В то же время Насиров отметил, что в отличии от Одесской области другие регионы, по итогам прошедшего года, получили сверхплановые поступления с региональных таможен, направив их на инфраструктуру. "Волынская область получила 104,2 млн грн, Львовская – 312,3 млн, Черновицкая – 129,9 млн грн. Таким образом, три области получили вместе почти 550 млн грн", - сказал он.

Глава Государственной фискальной службы также сообщил, что благодаря мерам, принятым Кабинетом Министров, удалось повысить уровень таможенных сборов в целом по Украине, в том числе и на Одесской таможне.