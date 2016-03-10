США обязали Иран заплатить более $10 миллиардов компенсации за теракты 11 сентября

Американский суд обязал Иран выплатить более 10,5 миллиарда долларов в качестве возмещения семьям погибших и страховым компаниям за теракты 11 сентября 2001 года, сообщает Европейская правда.

"Окружной судья США Джордж Дэниэлс в Нью-Йорке в среду принял заочное решение против Ирана на сумму 7,5 миллиарда долларов выплаты компенсации семьям лиц, погибших во Всемирном торговом центре и Пентагоне 11 сентября 2001 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в эту сумму входят 2 миллиона долларов каждой семье в качестве моральной компенсации, а также 6,88 миллиона долларов штрафов.

Дэниелс также присудил выплатить 3 миллиарда долларов в пользу страховщиков, в том числе компании Chubb Ltd, как компенсацию материальных убытков.

"Раньше Дэниэлс постановил, что Иран помогал террористам при подготовке терактов 11 сентября и поэтому должен нести материальную ответственность", - подчеркивает издание.

Отмечается, что у истцов могут возникнуть трудности при получении компенсации, хотя они могут попытаться получить компенсации за счет замороженных активов террористов.

В прошлом году мировые лидеры согласились на отмену жестких санкций против Ирана в обмен на соблюдения Тегераном своих обязательств по ограничению разработки ядерного оружия.

Евросоюз уточнил, что с Ирана снимаются не все санкции, а только экономические и финансовые ограничения, связанные с его ядерной программой.

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В середине января Иран получил доступ к 32 миллиардам долларов, которые ранее были заблокированы, после снятия международных экономических санкций.