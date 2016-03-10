Активисты отмечают многочисленные ошибки в списках СБУ для проверки переселенцев

Активисты общественных организаций отмечают частые ошибки при формировании Службой безопасности Украины списков для верификации переселенцев, которые подозреваются в незаконном получении социальных выплат.

Об этом на пресс-конференции сообщила активист общественной организации "Донбас-SOS" Ольга Гвоздева.

"Люди узнали, что есть списки, не известно по каким критериям составленные, и в эти списки попали люди, которые постоянно проживают на подконтрольной властям территории", - сказала Гвоздева.

По ее словам, Министерство социальной политики проводит проверку получающих социальные выплаты переселенцев, которые возможно не проживают на подконтрольной Украине территории, а, значит, не имеют права на получение средств из госбюджета. Данные списки составлены СБУ и в них входят около 900 тысяч временно перемещенных лиц.

Гвоздева сообщила, что людей, попавших в данные списки, принуждают подтвердить свое проживание на подконтрольных территориях, а до факта подтверждения им приостанавливают выплаты. Причем, как отмечает активистка, местные органы социальной защиты в разных городах требуют абсолютно разные документы для подтверждения места проживания: от справки из ЖЭКа до подтверждающего документа от местного депутата Верховной Рады.

"Плохая коммуникация между центром и местными управлениями привела к тому, что в первые недели люди приходили в управления соцзащиты, и им говорили, что не знают, что им делать", - сказала Гвоздева.

Активист благотворительного фонда "Восток-SOS" Александра Дворецкая на пресс-конференции отметила, что данная проверка переселенцев не регламентирована никакими нормативно-правовыми актами.

"Все то, что сейчас происходит и вокруг чего возник шум – это действия, которые совсем не унормированы никаким нормативным актом", - сказала Дворецкая.

В связи с этим, людям, которым приостановили выплаты, общественные активисты рекомендуют делать все возможное, чтобы подтвердить свое право на возобновление выплат, а после этого подавать в суд на незаконные действия чиновников.

Также Дворецкая заявила, что по законодательству Украины страна должна выплачивать пенсии всем гражданам Украины, даже если они проживают на неподконтрольных территориях.

"Мы не считаем необходимым выплачивать средства на проживание внутренне перемещенным особам, которые вернулись на постоянное проживание на неподконтрольные территории. Однако это не касается всех остальных социальных выплат, в том числе пенсионных", - сказала Дворецкая.

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Как сообщал УНИАН, по оценкам Службы безопасности Украины, 30-40% переселенцев получают социальные выплаты незаконно, поскольку получают деньги в Украине, а проживают на территории так называемых ЛНР и ДНР. По украинскому законодательству получать социальную помощь могут лишь те, кто выехал с оккупированных территорий или зоны проведения АТО и зарегистрировался на подконтрольной Украине территории. В то же время, многие переселенцы зарегистрировались, но продолжают проживать на неподконтрольных украинской власти территориях.

Минсоцполитики в 2015 году прекратило выплаты пенсий более 180 тысячам из 1,1 миллиона пенсионеров-переселенцев на основании информации, полученной от Службы безопасности и полиции. В конце февраля 2016 года в ведомстве заявили, что совместно со Службой безопасности Украины проверяют правомерность начисления выплат около 350 тысячам переселенцев. Правоохранительные органы проверят фактическое место проживания получающих выплаты переселенцев для прекращения злоупотреблений при выплате социальной помощи и пенсий.

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По словам министра социальной политики Павла Розенко, потери государственного бюджета Украины от мошенничества при выплатах социальной помощи псевдопереселенцам составляют от 6 до 12 миллиардов гривень в год

По состоянию на 29 февраля на учете находилось 1 миллион 745 тысяч 999 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.