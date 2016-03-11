Путин с приспешниками ночью решал, как спасти экономику России

Президент РФ Владимир Путин провел накануне поздно вечером совещание с руководством экономического блока правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам Пескова, заседание не было экстренным, а позднее время его проведения обусловлено напряженным графиком Путина.

"Это абсолютно рабочее, рутинное совещание без какой-то публичной повестки", - сказал он.

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Песков сообщил, что совещание началось ближе к полуночи. "Это объясняется перегруженностью рабочего графика", - сказал пресс-секретарь.

"Естественно, в связи напряженной международной обстановкой, очевидно, что международная составляющая отнимает много времени в ежедневных делах президента, плюс у нас и внутренняя повестка дня, и публичные мероприятия, и совещания по конкретным вопросам, поэтому не получается укладываться в световые сутки", - объяснил Песков.

"Нельзя сказать, что это каждый день, но это нередкий случай", - добавил он.

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Путин обсудил с руководством экономического блока правительства и администрации Кремля текущие вопросы экономики страны, а также различные аспекты среднесрочного развития.

В совещании приняли участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Игорь Шувалов, помощник президента Андрей Белоусов, министры финансов Антон Силуанов и экономического развития Алексей Улюкаев, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.