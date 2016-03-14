Бренд Medoff стал партнером футбольных трансляций на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2"

В 2016 году телеканалы «Футбол 1»/«Футбол 2» продлили партнерство с одним из ведущих игроков на алкогольном рынке Украины - ООО «ИСТЕРН БЕВЕРИДЖ ТРЕЙДИНГ».

В рамках сотрудничества, бренд "Medoff" принадлежащий компании, является официальным партнером телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2", а также проектов и программ, которые транслируют данные телеканалы. В эфире бренд Medoff проявляется со слоганом «Захист, який неможливо обійти!»,

«Для Medoff такое партнерство вполне органично, поскольку большинство наших потребителей – мужчины. Мы разделяем страсть украинских болельщиков к большому футболу. Активное сотрудничество с телевизионными каналами «Футбол 1»/«Футбол 2» - это еще одно подтверждение деловой репутации компании и высокого качества наших напитков», - комментирует бренд-менеджер ТМ Medoff, Дмитрий Кущ.

«Мы очень рады, что надежным партнером каналов «Футбол 1»/«Футбол 2» стал бренд Medoff,– рассказывает директор телеканалов Александр Денисов, – благодаря таким партнерам, украинские болельщики будут иметь возможность смотреть лучшие мировые и европейские футбольные турниры. Надеемся, что подобное сотрудничество будет обоюдно продуктивным и продолжительным».

Напомним, что телеканалы «Футбол 1»/«Футбол 2» – эксклюзивные трансляторы всех матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА на сезоны 2015-2018 гг. Бренд Medoff принадлежит украинской компании «Истерн Беверидж Трейдинг» (собственник – английский инвестор Нил Смит). Согласно данным розничного аудита Retail Tracking Research International (RTRI, октябрь-ноябрь 2015), ТМ Medoff занимает третью позицию на украинском рынке с долей 7,6%.