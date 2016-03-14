Объемы лесозаготовки на Закарпатье остаются неизменными, рубка леса происходит на основании планового лесоустройства – Валерий Мурга

Вырубка леса на территории лесного фонда Закарпатской области проходит на основании планового лесоустройства и при наличии соответствующих разрешений.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальника Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга.

Также он сообщил, что объемы лесозаготовки в области остаются такими же, как в предыдущие годы.

"На протяжении последних лет объемы лесозаготовки на Закарпатье остаются неизменными – 1,2–1,3 миллиона кубометров ликвидной древесины в год. При этом экспорт древесины постоянно уменьшается. Если в 2010-2014 годах он составлял до 12 процентов от общего объема реализации, то в 2015 году только 7 процентов, а с ноября 2015 года (после запрета экспорта кругляка) экспорт древесины из региона практически прекратился. Сейчас за границу вывозятся только дрова и пиломатериалы, общий объем которых составляет менее одного процента от общей реализации древесины", – подчеркнул руководитель Закарпатского лесхоза.

Эту информацию подтверждает и первый заместитель председателя Гослесагентства Кристина Юшкевич.

"За последние годы увеличение объемов вырубки лесов в Закарпатье не было. Это при том, что у нас действует мораторий на экспорт древесины, экспорт постоянно уменьшается. После назначения Валерия Ивановича Мурги в августе прошлого года мы наблюдаем наведения порядка, усиленный контроль, качественную работу предприятий, которые работают по договорам, уменьшение "дебеторки" и "кредиторки". По этой области мы видим достаточно позитивную динамику", - отметила.

Она подтвердила, что вся вырубка, которая происходит на территории области, проходит по материалам составления, лесосеках и обоснованных возможностях, которые предоставляют научные учреждения.

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Комментируя информацию о незаконной рубке лесов, госпожа Юшкевич отметила, что на Закарпатье возможности такой рубки сведены к минимуму через электронную систему учета.

"Эта система совмещена с бухгалтерской системой "1С", и не дает возможности нашим предприятиям незаконно вырубать и вывозить эту древесину. Потому что только древесина срубается, она тут же ставится на баланс, к ней крепится бирка с номером, вся информация заводится в систему. И все нарушения мгновенно отслеживаются. Тем более, что эта электронная система постоянно совершенствуется", - отметила заместитель председателя Гослесагентства.

Напомним, в СМИ прошла череда публикаций о незаконной вырубки лесов на Закарпатье. При этом проверки рабочих групп, состоящих из представителей Гослесагентства, МВД, Таможни и Государственной пограничной службы, эту информацию не подтверждают.