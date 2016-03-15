Кабмин хочет к сентябрю представить портал электронного правительства

Кабинет министров Украины планирует к сентябрю текущего года представить онлайн-портал электронного правительства "Электронная Украина", который призван обеспечить мониторинг, поддержку, координацию работы по выполнению задач и реализации проектов развития сферы информационно-коммуникационных технологий и электронного правительства.

Об этом говорится в Программе действий правительства на 2016 год, опубликованной на официальном сайте Кабмина.

Ожидается, что создание соответствующего ресурса позволит систематизировать существующие электронные сервисы, обеспечить поддержку развития новых информационных систем, а также повысить уровень прозрачности взаимодействия общественности, бизнеса и власти по развитию сферы информационно-коммуникационных технологий и электронного правительства.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году Кабмин заявил о намерении до 2017 года внедрить систему электронного правительства в стране. В ближайшие два года планируется внедрить электронные бесконтактные услуги и перейти на электронную идентификацию и электронную подпись гражданина. Также одной из задач Кабмина является полный отказ от бумажного документооборота. Кроме того, правительство планирует до 2017 года принять закон о единой системе электронного взаимодействия.

Электронное правительство – способ предоставления информации и оказания государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и максимально возможно используются информационные технологии.