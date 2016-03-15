В Госрезерве заявили, что почти победили коррупцию в ведомстве

Руководство Государственного агентства резерва утверждает, что почти искоренило коррупцию в ведомстве и подотчетных ему предприятиях и учреждениях, отмечая, что связанные с получением неправомерной выгоды инциденты возможны, но только "бытового характера".

"Коррупции в системе Госрезерва как в центральном аппарате, так и уже на местах почти нет. Что такое почти? Это значит, что мы уверенно совершаем наши действия, внедряем европейские стандарты и считаем, что если есть какие-то нюансы, то эти нюансы носят бытовой характер", - заявил на пресс-конференции глава Госрезерва Вадим Мосийчук.

По его словам, проведенная в прошлом году Государственной финансовой инспекцией проверка выявила, что балансовая сумма украденных начиная с 1990-х годов материальных ценностей составляет около 1,7 миллиарда гривень, в частности, ценностей мобилизационного резерва – 250 миллионов долларов, нефтепродуктов – 225 миллионов гривень, продовольственных товаров – более 1 миллиарда гривень.

При этом аудит показал, что переданные на хранение ценности мобилизационного резерва действительно имеются в наличии только у 319 ответственных хранителей из 585, а государственного резерва – у 37 из 45.

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У предприятий Госрезерва также накопилась дебиторская задолженность на 2,7 миллиарда гривень, которая была сформирована еще до 2003 года и до сих пор не погашена.

Мосийчук сообщил, что в целях борьбы с коррупцией каждые 500 гривень, которые используют предприятия и организации из системы Госрезерва, проходят согласование в центральном аппарате. Кроме того, Госрезерв провел переаттестацию руководителей всех подведомственных организаций, по результатам которой уволены 14 руководителей. Уже назначены шесть новых директоров на конкурсной основе. Против пяти бывших руководителей открыты уголовные дела по факту злоупотреблений.

"Как только мы увольняли руководителей, уже в следующем месяце предприятие сразу становилось прибыльным", - отметил Мосийчук.

По его словам, в 2015 году система Госрезерва получила 5,5 миллиона гривень чистой прибыли с маржой 2%, тогда как в 2014 году предприятия получили убытки. При этом прибыль была сформирована в основном за счет деятельности в последнем квартале 2015 года. В 2016 году, по плану руководства, Госрезерв должен получить 10,5 миллиона гривень чистой прибыли при рентабельности 5%.

Мосийчук также сообщил, что в системе Госрезерва заработала новая мотивационная программа, призванная искоренить коррупцию. Руководители подведомственных организаций с 1 января 2016 года получают зарплату с учетом премий и надбавок в размере от 20 до 60 тысяч гривень.

Глава ведомства отметил, что Госрезерв предложил Министерству экономического развития и торговли создать два холдинга в структуре агентства, объединив прибыльные предприятия агросектора и нефтекомбинаты, что позволит упростить контроль за деятельностью этих компаний.

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Справка УНИАН. Система государственного резерва Украины – это группа предприятий и организаций, задачей которых является организация хранения продовольственных, энергетических, промышленных и других товаров на случай чрезвычайных ситуаций государственного масштаба. Подобные ведомства существовали в Украине со времен СССР. Вместе с тем, со второго полугодия 2015 года Минэкономразвития активно лоббирует идею реформы Госрезерва с тем, чтобы оптимизировать структуру его предприятий и улучшить схему использования имеющихся мощностей. В частности, в Минэкономразвития предлагали оставить Госрезерву только функцию формирования стратегических запасов. В Госрезерве числятся 39 предприятий, но, по данным Минэкономразвития, только 26 из них экономически эффективны.