В Минэкономразвития назвали условия для вхождения Украины в ТОП-20 рейтинга Doing Business

Украина должна до конца мая принять 43 нормативно-правовых акта, включая законопроекты и постановления Кабинета министров, для вхождения в ТОП-20 рейтинга легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business уже в 2016 году.

Об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Клименко на пресс-конференции в Киеве.

“Для того, чтобы Украина попала в ТОП-20, необходимо принять 43 законопроекта, постановления и нормативно-правовых акта, которые мы должны принять для улучшения бизнес-среды в Украине. Из них 23 шага - первостепенные, которые мы должны принять до конца мая”, - сказала она.

По словам Клименко, нормативные акты касаются проблемных сфер регулирования бизнеса, среди которых подключение к электросетям, процедура банкротства и выполнение решений судов.

“Рейтинг Doing Business - не самоцель, это инструмент повышения привлекательности Украины и возможность дать позитивный сигнал инвесторам”, - подчеркнула заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 16 декабря утвердил дорожную карту дерегуляции, имплементация которой позволит Украине в 2017 году улучшить свою позицию в ТОП-50 рейтинга легкости ведения бизнеса от Всемирного банка - Doing Business, а в 2018 году - войти в ТОП-20.

Украина в 2015 году поднялась на 13 позиций в рейтинге Doing Business, заняв 83 место. Эксперты Всемирного банка отметили, что ключевой реформой, которая способствовала повышению рейтинга, является упрощение регистрации бизнеса. В то же время, проблемными для бизнеса в Украине остаются подключение к электросетям, получение разрешений на строительство, ведение трансграничной торговли и процедура банкротства.