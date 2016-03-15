Из потребительской корзины британцев исключили ночные клубы

Великобритания исключила расходы на ночные клубы из потребительской корзины для расчета инфляции, сообщает Slon.ru со ссылкой на The Guardian.

Такое решение принято из-за снижения влияния таких заведений на уровень инфляции, отмечает британское Управление национальной статистики.

Число ночных клубов в Британии и количество их посетителей снижается, кроме того, многие клубы отказываются от платного входа или устанавливают невысокую его стоимость.

Также статистическая служба Британии исключила из потребительской корзины CD-ROM и перезаписываемые DVD.

Читайте такжеМинфин Британии хочет принять жесткий бюджет из-за нестабильности в мировой экономике

При этом в список включили компьютерные игры, различный софт, а также ликеры (например, Baileys) и кофейные капсулы Nespresso и им подобные.

Всего в потребительскую корзину Великобритании, с помощью которой рассчитывается инфляция, входит 704 позиции.