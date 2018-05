Инвестор из Силиконовой долины запустит инновационный центр на базе университета им. Шевченко

Известный в Силиконовой долине инвестор, предприниматель и ментор Игорь Шойфот намерен запустить в апреле Центр поддержки и развития инновационного предпринимательства California in Ukraine (Калифорния в Украине) на базе библиотеки Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (КНУ).

Об этом он сообщил в своем интервью УНИАН.

«Всех участников мы будем тщательно отбирать на основании того, что они должны быть молодыми, интересными людьми со стартаперскими проектами. Мы привлечем большое количество успешных инвесторов и предпринимателей, которые будут помогать им совершенно бесплатно строить бизнес», - отметил он.

В данном центре организаторы намерены проводить обучение с использованием лекций таких лидеров IT-индустрии как Илон Маск, Марк Цукерберг, Рид Хоффман и ряда других. Более того, центр будет обеспечивать эффективное взаимодействие между участниками проекта, успешными предпринимателями и инвесторами, которые будут помогать стартаперам развивать свои бизнес-модели, привлекать инвестиции и всесторонне развиваться.

Идея проекта принадлежит Шойфоту, который станет председателем совета директоров данной организации, а основное управление возьмет на себя гендиректор корпорации «Научный парк «Киевский университет им. Т.Г. Шевченко» Виталий Чернюк.

Кроме того, как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы проекта, California in Ukraine намерены поддержать глава правления «Правэкс-банка» Тарас Кириченко, гендиректор оператора «Киевстар» Петр Чернышев, управляющий партнер компании Listex Захар Дехтярь, основатель крупного билетного оператора – компании Karabas.com Максим Плахтий, гендиректор инновационной платформы Startup Network Игорь Сорока, основатель и исполнительный директор бизнес-инкубатора Be Next IT Игорь Пеер, председатель совета директоров профильного сообщества бизнес-ангелов Uangel Наталья Березовская, а также ряд других.

В то же время Шойфот намерен заручиться поддержкой таких мировых лидеров IT-отрасли как Intel, Cisco, Microsoft, Hewlett-Packard, Ericsson, Schneider Electric, Mastercard.

«Я бы очень хотел, чтобы моя родная Америка, в которой я уже 20 лет живу, помогла. Я уже начал разговаривать с нашим посольством, пытаюсь их убедить. Посмотрим, первые отзывы были очень положительными. Есть мысли обратиться в немецкое посольство», - добавил Шойфот.

Как сообщил УНИАН Чернюк, на данном этапе проект полностью готов к запуску, осталось лишь провести финальные организационные работы.

«Необходимо улучшить качество связи и немножко привести в надлежащее состояние помещение. Там чистенько, хорошо все, но существует проблема коммуникаций. Там розетку подвести, переставить стеллажи, расставить коморки, организовать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, динамичный рост количества украинских стартапов привлекает внимание международных инвесторов. Если в 2014 году общий объем инвестиций в их развитие составил около 22 млн долл., то уже в 2015 же году, по предварительным оценкам украинских инвесторов, данный показатель увеличился в несколько раз – до 100 млн долл.