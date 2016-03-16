АК "Харьковоблэнерго" отчиталась о выполнении инвестпрограммы за минувший год

В течение 2015 года АК «Харьковоблэнерго» выполняло инвестиционную программу, основными целями которой было повышение надежности электрических сетей в регионе, ремонты, техобслуживание сетей и другие мероприятия, сообщает пресс-служба компании.

«Несмотря на то, что финансирование программы в период с 1 января по 31 декабря 2015 года было осуществлено не в полном объеме, компании удалось реализовать ряд проектов для обеспечения потребителей компании качественной электроэнергией», - говорится в пресс-релизе.

В рамках программы совершенствовалось управление, техническое состояние электросетей, системы учета электроэнергии, расчетов за потребленную электроэнергию, а также эксперты работали над снижением потерь электроэнергии в сетях. Реализация программы, по мнению руководства компании, дала экономический эффект.

По данным АК «Харьковоблэнерго», в 2015 году было запланировано инвестиционное финансирование в размере 243,7 млн гривен. Программа была профинансирована на сумму 66,2 млн грн (всего на 27% от запланированного объема). Всего же компания в рамках инвестиционной компании освоила 78 млн гривен. В частности, на модернизацию сетей, переоснащение и строительство новых потрачено 61,7 млн грн, на борьбу с потреблением электроэнергии сверх нормы – 2,5 млн грн, внедрение и развитие информационных технологий – 2,9 млн грн.

Основным объектом инвестиционной программы АК «Харьковоблэнерго» в 2015 г. была реконструкция подстанции 110/10 кВ «Салтовский» в Харькове. Целью реконструкции стало повышение надежности электроснабжения значительной части города (более 500 тыс. чел. населения, большое количество объектов социальной и коммунальной сферы). Для этого было выполнено строительство третьей воздушной линии 110 кВ на подстанции 110/10 кВ "Салтовский".

Кроме того, была выполнена реконструкция подстанции «Красноград» (Харьковская обл.) с заменой масляных выключателей МВ-110 кВ (которые эксплуатировались с 1987 г. и полностью выработали свой ресурс) на элегазовые выключатели.

Также в рамках инвестиционной программы АК «Харьковоблэнерго» в 2015 году реализованы:

- Реконструкция воздушной линии 110 кВ «подстанции Залютино-тяг. Казачья Лопань» с заменой трех аварийных опор;

- Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Каштановая-Залютино» с заменой пяти аварийных металлических опор в г. Харьков.

- Реконструкция воздушной линии 35 кВ «Чугуев-Башкировка» с заменой пяти аварийных опор.

Срок эксплуатации опор указанных линий превышал 50-60 лет.

Также в рамках программы 2015 году была выполнена замена проводов на 63,2 км ВЛ-0,4 на самонесущие изолированные.

Кроме того, была выполнена реконструкция 9,69 км ВЛ 6-10 кВ, что обеспечило повышение надежности электроснабжения, увеличило пропускную способность воздушных линий.

«Значительное внимание было уделено техническому переоснащению электрических сетей в г. Харькове. Осуществлено техническое переоснащение распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, находящихся в центральной части города: на въезде Тринклера, улицах Клочковской и Кацарской, в районе Сокольники. Выполнена реконструкция электрических сетей 0,4 кВ с установкой разгрузочных комплектных трансформаторных подстанций по улицам Вятской, Днепропетровской и Киргизской. Все это позволило сократить протяженность линий и улучшить качество напряжения у потребителей. В 2015 году только в Харькове выполнена замена опор и неизолированного провода на общей протяженности 12,3 км», - сообщает пресс-служба компании.

В ходе выполнения инвестпрограммы построены новые кабельные линии электропередачи общей протяженностью 14 км. Было выполнено также техническое переоснащение существующих кабельных линий с номинальным напряжением 6-10 кВ.

На 2016 год запланирована замена кабельных электрических сетей 0,4 - 6 - 10 кВ целыми участками.

В 2015 году жители пгт. Сахновщина получили обновленные электрические сети. Особое внимание уделено ремонту электрических сетей в пригородах г. Харькова Ольшанах, Циркунах, Будах.

АК «Харьковоблэнерго» постоянно помогает абонентам в выполнении работ по обеспечению работоспособности электрических сетей потребителей. В 2015 было заменено 306 опор воздушных линий, выполнен капитальный ремонт 22 трансформаторных подстанций, расчищено 23 км трасс воздушных линий абонентских электрических сетей, установлено 4 фонаря уличного освещения.

Также за счет АК «Харьковоблэнерго» в 2015 году было подключено 17 блокпостов военных частей армии и МВД, сумма затрат на материалы для которых составила более 840 тыс грн.

Для справки: АК «Харьковоблэнерго» в полном объеме выполняла все Инвестиционные программы до 2013 года включительно. Недовыполнение Инвестпрограмм 2014-2015 годов обусловлено неплатежами организаций, финансируемых из государственного и местного бюджетов и предприятий ЖКХ. Основным должником АК «Харьковоблэнерго» является КП «Харьковводоканал».