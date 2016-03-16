Яценюк поручил всем министерствам предоставлять админуслуги через единый электронный портал

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства в среду поручил всем министерствам реализовать предоставление административных услуг в электронном виде через единый портал, созданный Министерством экономического развития и торговли.

"Министерство экономики вместе с Министерством юстиции делит пальму первенства. Нужно, чтобы все другие министерства, которые также предоставляют услуги, немедленно это делали (предоставляли админуслуги в электронном виде через единый портал - УНИАН)", - сказал Яценюк.

При этом заместитель главы Минэкономразвития Максим Нефедов, презентующий электронный портал, подчеркнул, что бизнес несет значительные потери из-за неэффективности предоставления административных услуг.

"Только прямые затраты на бумагу, на курьеров, на командировки составляют приблизительно 20 млн грн по Министерству экономики. Это, можно сказать, налог на бизнес. И это не самое плохое. Самое плохое - что такая система стимулирует коррупцию", - отметил чиновник.

По словам Нефедова, затраты предпринимателей на административное сопровождение бизнес-операций в среднем составляют 0,2% от суммы сделок или около 500 млн грн в год.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли совместно с Государственным агентством по вопросам электронного правительства разработало общий план действий по внедрению и развитию приоритетных электронных административных услуг, реализация которого должна была завершиться в декабре 2015 года.

При этом реализацию пилотных проектов по внедрению предоставления приоритетных административных услуг в электронной форме в Минэкономразвития намеревались завершить к октябрю 2015 года, а в декабре – запустить проект в целом.