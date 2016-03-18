Эксперты: Кабмин должен установить минимальные цены на сигареты

Такого мнения придерживается ряд украинских экспертов, сообщает РБК-Украина.

"В Украине не внедрено законодательство, которое бы ограничивало объемы реализации продукции в преддверии повышения акцизов. Для отдельных компаний реализация сверхбольших объемов сигарет перед повышением налогов стала частью рыночной стратегии. Для таких производителей конкурентным преимуществом становится просто самая дешевая цена на полке магазина, рядом с сигаретами, цена которых учитывает новые налоги. В течение многих лет депутаты не обращали внимания на эту проблему, пока в октябре прошлого года другие производители не отреагировали на недобросовестную ценовую конкуренцию и не начали снижать цены на свои бренды", - отмечает эксперт Международного центра перспективных исследований Сергей Кищенко.

Чтобы исключить ценовые войны депутаты поручили Кабмину установить минимальные розничные цены на сигареты, но до сих пор этого так и не сделано, отмечает эксперт.

"Как видим, уже полгода продолжается жесткая ценовая конкуренция, бюджет теряет налоги, сигареты становятся все более дешевыми, а производитель, которой громче всего выступал против введения минимального ограничения на цены начал новый этап ценовых войн. Единственный выход для государства - это немедленное введение минимальных розничных цен на сигареты", - считает Кищенко.

Главный специалист отдела профилактики неинфекционных заболеваний и здорового образа жизни Управления общественного здоровья МОЗ Украины Олег Дудин, в свою очередь, также считает, что Кабмин должен установить минимальные цены для производителей сигарет.

При этом, по мнению эксперта, цены на табачные изделия должны быть довольно высокие, считает специалист МОЗ. По его словам, это поможет снизить уровень курильщиков в Украине и позитивно отразится на здоровье нации в целом.

"Мне кажется, что цены действительно нужно увеличивать - это позволит снизить уровень курильщиков в Украине. Но этот вопрос должен решать Кабинет Министров", - отметил Дудин.

Принимая решения о регулировании минимальных цен на сигареты, Европейский Суд специально уточнил право правительств запрещать продажу сигарет дешевле себестоимости и обязательных налогов. Между тем, 15 марта 2016 г., стало известно, что компания "Империал" снизила цены на сигареты на 3-4 грн за пачку. Как отмечалось в СМИ, по оценке бывшего первого замминистра финансов Уманского, бюджет может потерять до 2 млрд грн налогов в отсутствие минимальных цен на табак.