Лукашенко определился: пенсионный возраст в Беларуси повысят на три года
Президенту РБ предлагали изменить имеющуюся в стране пенсионную систему на накопительную. Однако он не поддержал этой инициативы, при этом разрешив ее на добровольной основе.
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым повысить пенсионный возраст на три года, об этом он заявил 18 марта, общаясь с трудовым коллективом кондитерской фабрики «Коммунарка», передает БЕЛТА.
«Я склоняюсь к тому, что мы должны идти постепенно и аккуратно. Я сторонник того, чтобы пенсионный возраст повысить на три года, каждый год по половинке. И так мы спокойно, за шесть-семь лет сможем пройти эти три года», — заявил Лукашенко.
Читайте такжеЛукашенко о повышении пенсионного возраста: скажи женщине, что она старуха в 55 лет, обидится!На недавнем совещании по вопросам пенсионной системы правительство РБ предлагало на рассмотрение три варианта повышения пенсионного возраста. Первый вариант предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин до 63 лет, для женщин — до 58 лет; второй — до 63/60, третий — до 65/60 лет.
Лукашенко напомнил, что выход на пенсию в 55 для женщин и 60 лет для мужчин остался лишь в Беларуси и России.
«Не надо думать, что если предпенсионный возраст — выкинут на улицу. Если не работаешь, тебя и не в предпенсионном возрасте уволят. Сейчас надо выкладываться, — сказал глава государства. — Но если пенсионер может работать, хороший специалист и еще может подготовить себе замену, то ему вообще надо доплачивать, как наставнику, потому что подготовить специалиста — это большие деньги».
Лукашенко пояснил, почему государство идет на повышение пенсионного возраста.
«Зарплата у людей невысокая и не растет по стране. А пенсионный фонд формируется из зарплаты. Коль не растет зарплата, а цены все-таки движутся, таким образом, пусть на полпроцента, на процент жизненный уровень падает, — сказал официальный лидер. — Стоит вопрос: что делать? Уменьшать пенсии? На это мы пойти не можем. Нельзя обижать людей».
«Для меня как родителя важно то, чтобы мы на своих детей эти проблемы не перекладывали», — добавил Лукашенко.
Он не видит больших проблем в плане рабочих мест. «Создадим мы рабочие места и создаем. Надо напрячь тех руководителей, которые должны создать рабочие места, и самим создавать малые, средние, крупные предприятия, чтобы были новые места. Мы и этот путь задействуем», — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, в свое время ему предлагали изменить имеющуюся в стране пенсионную систему на накопительную. Однако он не поддержал этой инициативы, при этом разрешив ее на добровольной основе.
«Может быть, когда-то наше общество созреет, чтобы разрушить эту систему и оставить только накопительную», — отметил глава государства.