Лукашенко определился: пенсионный возраст в Беларуси повысят на три года

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым повысить пенсионный возраст на три года, об этом он заявил 18 марта, общаясь с трудовым коллективом кондитерской фабрики «Коммунарка», передает БЕЛТА.

«Я склоняюсь к тому, что мы должны идти постепенно и аккуратно. Я сторонник того, чтобы пенсионный возраст повысить на три года, каждый год по половинке. И так мы спокойно, за шесть-семь лет сможем пройти эти три года», — заявил Лукашенко.

Читайте такжеЛукашенко о повышении пенсионного возраста: скажи женщине, что она старуха в 55 лет, обидится!На недавнем совещании по вопросам пенсионной системы правительство РБ предлагало на рассмотрение три варианта повышения пенсионного возраста. Первый вариант предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин до 63 лет, для женщин — до 58 лет; второй — до 63/60, третий — до 65/60 лет.

Лукашенко напомнил, что выход на пенсию в 55 для женщин и 60 лет для мужчин остался лишь в Беларуси и России.

«Не надо думать, что если предпенсионный возраст — выкинут на улицу. Если не работаешь, тебя и не в предпенсионном возрасте уволят. Сейчас надо выкладываться, — сказал глава государства. — Но если пенсионер может работать, хороший специалист и еще может подготовить себе замену, то ему вообще надо доплачивать, как наставнику, потому что подготовить специалиста — это большие деньги».

Лукашенко пояснил, почему государство идет на повышение пенсионного возраста.

«Зарплата у людей невысокая и не растет по стране. А пенсионный фонд формируется из зарплаты. Коль не растет зарплата, а цены все-таки движутся, таким образом, пусть на полпроцента, на процент жизненный уровень падает, — сказал официальный лидер. — Стоит вопрос: что делать? Уменьшать пенсии? На это мы пойти не можем. Нельзя обижать людей».

«Для меня как родителя важно то, чтобы мы на своих детей эти проблемы не перекладывали», — добавил Лукашенко.

Он не видит больших проблем в плане рабочих мест. «Создадим мы рабочие места и создаем. Надо напрячь тех руководителей, которые должны создать рабочие места, и самим создавать малые, средние, крупные предприятия, чтобы были новые места. Мы и этот путь задействуем», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, в свое время ему предлагали изменить имеющуюся в стране пенсионную систему на накопительную. Однако он не поддержал этой инициативы, при этом разрешив ее на добровольной основе.

«Может быть, когда-то наше общество созреет, чтобы разрушить эту систему и оставить только накопительную», — отметил глава государства.