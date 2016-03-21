Климатический бренд Neoclima провел ребрендинг

Нейл Янг, исполнительный директор инвестиционной группы Penpine LP, которая в 2013 году приобрела права на торговую марку Neoclima, в своем видеообращении к партнерам и клиентам заявил о завершении процесса ребрендинга Neoclima.

«С 2013 года мы начали постепенный трудоёмкий процесс ребрендинга торговой марки Neoclima. Мы пересмотрели стратегию развития бренда, существенно расширили продуктовый портфель, практически полностью обновили модельный ряд, усилили контроль качества производства. Мы добавили новые категории оборудования: тепловые насосы, мульти-сплит-системы, промышленное и полупромышленное кондиционирование, воздухоочистители», - говорит г-н Нейл Янг.

Следующим этапом ребрендинга стало изменение слогана. В 2014 году компания представила новый, более современный и соответствующий духу и философии бренда слоган: «Качество каждому».

«Всего в 3 словах мы постарались заключить такие фундаментальные понятия, как высокое качество и надёжность продукции и при этом практически абсолютную доступность широкому кругу потребителей, как с точки зрения широты ассортимента, технических характеристик и дизайнерских решений, так и цен на продукцию»,- пояснил в своём обращении исполнительный директор.

Заключительным этапом ребрендинга стало обновление логотипа, произошедшее в начале 2016 года. Новый логотип Neoclima отождествляет качественно новый уровень, достигнутый торговой маркой. Он сочетает в себе лаконичность и простоту, современный плавный шрифт и строгие цвета.

«Новый логотип символизирует технологичность, надежность и современность нашей продукции. В подтверждение своих слов хочу сообщить Вам, что за последние 3 года мы в 3 раза снизили статистику поломок до рекордно низких 0,14%, а доля ТМ Neoclima на климатическом рынке Украины выросла в 2 раза - до 16%», - подытожил г-н Нейл Янг.

Neoclima благодарит покупателей за оказанное доверие и обещает продолжить работу по совершенствованию качества продукции, расширению ассортимента, внедрению современных технологий и инновационных решений.

Видеообращение Нейла Янга: