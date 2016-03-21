В России стремительно растет число безработных

В России число официально зарегистрированных безработных за неделю - с 9 по 16 марта - выросло на 0,3%, передает Газета.RU.

«С 9 по 16 марта 2016 года численность официально зарегистрированных безработных граждан увеличилась на 0,3% и составила 1 071 826 человек против 1 068 329 человек неделей ранее», — говорится в сообщении Минтруда.

Читайте такжеРоссияне увязли в долгах: массово занимают у банков для погашения старых кредитовРост безработицы был зафиксирован в 51 регионе, при этом рост более чем на 1% произошел в 21 субъекте России. Максимумы зафиксированы в Чувашии, Карачаево-Черкесии, республиках Тыва, Алтай, Коми, Ненецком автономном округе, Тульской, Вологодской, Орловской, Курганской, Ростовской, Московской областях.

Снижение числа безработных зафиксировано в 29 регионах.

Суммарная численность сотрудников, находившихся в простое на 16 марта по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, снизилась на 5,1% и составила 305 118 человек.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ заявляло, что не видит проблем на рынке труда.