Количество бедных россиян достигло 10-летнего максимума

По итогам 2015 года, число бедных россиян выросло сразу на 3,1 млн человек, достигнув, таким образом, 19,2 млн человек — это абсолютный рекорд с 2006 года, передает Газета.RU.

По данным Росстата, в 2014 году число бедных составляло 16,1 млн человек, в кризисные 2008–2009 годы — 19 млн и 18,4 млн человек, соответственно, в 2006 году — 21,6 млн человек.

Читайте такжеРоссияне увязли в долгах: массово занимают у банков для погашения старых кредитовДоля бедных от общего числа россиян по итогам 2015 года составила 13,4% против 11,2% в 2014 году.

Ранее сообщалось, что реальные доходы россиян в феврале т.г. упали почти на 7%.