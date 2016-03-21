Украина заняла первое место в Европе в отрасли IT-аутсорсинга, представляющего собой передачу работ по поддержке, обслуживанию и модернизации IT-инфраструктуры в руки специализированных компаний, которые занимаются программированием, созданием сайтов, разработкой, сопровождением программного обеспечения и обслуживанием техники, сообщил портал IT Outsoursing News.

"Украина стала первой страной в Европе в отрасли IT-аутсорсинга и разработки программного обеспечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в Украине насчитывается порядка 100 тысяч IT-специалистов, количество которых может увеличиться вдвое в течение следующих 4 лет.

"Украина имеет самое большое и наиболее быстро растущее число IT-специалистов в Европе; ожидается, что ее IT-инженерная рабочая сила к 2020 году вырастет почти вдвое – до 200 тысяч", - сообщает IT Outsoursing News.

Согласно сообщению, в Украине работает более 100 научно-исследовательских (R&D) центров таких мировых высокотехнологичных компаний, как Cisco, Oracle, Rakuten, Samsung. При этом самым популярным городом для открытия научно-исследовательских центров является Киев, в котором их сконцентрировано более половины. Следом за Киевом по уровню популярности идут Днепропетровск, Львов, Одесса, Харьков и Винница.

По данным IT Outsoursing News, объем экспорта украинского программного обеспечения в 2015 году достиг по меньшей мере 2,5 миллиарда долларов. При этом порядка 80% услуг предоставляются клиентам из США.

"Соединенные Штаты остаются крупнейшим партнером Украины для совместной научно-исследовательской деятельности (около 45%), за которыми следуют страны ЕС и Израиль", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, согласно докладу "Глобальный отчет о развитии информационных технологий - 2015", составленному Всемирным экономическим форумом, Украина заняла 71-е место в мире по уровню развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), поднявшись за год на 10 позиций по сравнению с прошлогодним показателем (в 2014 году в этом рейтинге Украина занимала 81-е место). При формировании рейтинга организация рассчитала Индекс сетевой готовности, который характеризует уровень развития ИКТ в 143 странах мира.

В феврале 2016 года 4 украинские компании – SoftServe, Eleks, Miratech и Softengi – попали в международный список лучших аутсорсинговых компаний в мире. Кроме того, в список мировых лидеров попали также такие ведущие мировые IT-компании с R&D–центрами в Украине, как EPAM (США), Luxoft (Швейцарии), Ciklum (Дания), Intetics (США), TEAM International Services (США) Softjourn (США).