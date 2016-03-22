МЭРТ одобрило проект реформирования государственной системы интеллектуальной собственности

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“Дискуссии и замечания предшествовали созданию концептуальных основ и начала реформы - реформы системы государственного управления интеллектуальной собственности в Украине. Очень благодарны всем коллегам, единомышленникам, экспертам за продуктивный день. Реформа набирает обороты”, - передает пресс-служба министерства слова торгового представителя Украины Натальи Микольской.

Также торгпред сообщила, что концепция предусматривает создание Национального органа по интеллектуальной собственности на базе “Укрпатента” и Государственной службы интеллектуальной собственности.

“Национальный орган интеллектуальной собственности (НОИС) изменит систему государственного управления интеллектуальной собственности, это создание условий «единого окна» для получения охранных документов интеллектуальной собственности, развития культуры и сферы интеллектуальной собственности в стране”, - подчеркнула директор департамента развития инноваций и интеллектуальной собственности Минэкономразвития Елена Минич.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля по результатам служебной проверки Кабмин внес в повестку дня и принял постановление об увольнении главы Госслужбы интеллектуальной собственности Аллы Жариновой, которая возглавляла ведомство с ноября 2014 года.

24 февраля Кабинет министров Украины назначил временно исполняющей обязанности главы Государственной службы интеллектуальной собственности Антонину Малыш до назначения в установленном порядке нового председателя.

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Верховная Рада Украины 3 февраля ратифицировала протокол о внесении изменений в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (соглашение ТРИПС, заключенное в рамках Всемирной торговой организации), которые позволят экспортировать лекарства, произведенные с использованием механизма принудительного лицензирования, то есть с разрешения правительства на производство, но без разрешения владельца патента.