Германия проведет самое большое за 23 года повышение пенсий

Доходы немецких пенсионеров существенно возрастут с 1 июля 2016 года, передает DW.

Как сообщила федеральный министр труда и социальных дел Андреа Налес, прибавка к пенсии в западных землях составит 4,25%, а в восточных - 5,95%. По ее словам, улучшить финансовое обеспечение пенсионеров позволяют благоприятная ситуация на рынке труда, рост национальной экономики и увеличение зарплат.

Налес отметила, что нынешнее повышение стало самым значительным за последние 23 года. По данным Министерства труда ФРГ, в стране сохраняется тенденция к выравниванию пенсий в старых и новых федеральных землях.

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